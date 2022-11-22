Dünyanın En Büyük Mavi Safir Taşı Dubai'ye Taşınacak

KOLOMBO, 22 Kasım (Xinhua) -- Sri Lanka Ulusal Mücevher ve Mücevherat Kurumu Başkanı Viraj de Silva, Salı günü dünyanın en büyük işlenmemiş yıldız safir taşının Ekim 2021'de İsviçre'ye götürüldüğünden bu yana alıcı bulamadığını ve bu nedenle Dubai'ye taşınacağını söyledi.

KOLOMBO, 22 Kasım (Xinhua) -- Sri Lanka Ulusal Mücevher ve Mücevherat Kurumu Başkanı Viraj de Silva, Salı günü dünyanın en büyük işlenmemiş yıldız safir taşının Ekim 2021'de İsviçre'ye götürüldüğünden bu yana alıcı bulamadığını ve bu nedenle Dubai'ye taşınacağını söyledi.

Sri Lanka medyasının aktardığına göre, Silva, yıldız safir taşının ağırlığının 503,2 kg olduğunu ve Sri Lanka'nın güney orta kesimindeki Ratnapura'da geçen yıl bulunduğunu söyledi.

Resmi belgelere göre taş, 2022 yılında dünyanın en büyük safir kütlesi olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi.

Viraj de Silva, geçen yıl Ekim ayında İsviçre'ye götürüldükten sonra yıldız safir için henüz bir alıcı çıkmadığını ve bu nedenle taşı Dubai'ye taşımaya karar verdiklerini söyledi.

Taş, geçen yıl bir mücevher tüccarı tarafından, mücevher zengini Ratnapura bölgesindeki evinde kuyu kazan işçiler tarafından bulunmuştu.

Uzmanlar, soluk mavi renkli taşın uluslararası pazarda tahmini değerinin 100 milyon ABD dolarını bulduğunu söylüyor.