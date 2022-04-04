Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - Haberler

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Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in enkazı görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Abdullah Ünver - Güncel
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- Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in enkazı görüntülendi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sırasında ağır hasar alarak ikiye ayrılan dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225 Gostomel Havalimanı'nda görüntülendi.

- Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in enkazı görüntülendi

ODESSA - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sırasında ağır hasar alarak ikiye ayrılan dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225 Gostomel Havalimanı'nda görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, her iki ülke tarafından da ağır kayıplar verilmeye devam ediyor. Rus saldırısı sırasında ağır hasar alarak ikiye ayrılan Ukrayna'ya ait dünyanın en büyük kargo uçağı olan Antonov An-225'in de enkazı Gostomel'de görüntülendi. Ukrayna'da Rus saldırısından en çok etkilenen kentlerden biri olan Gostomel'de Antonov uçak tesisinde bulunan Antanov AN-225'in dışında saldırılarda hasar alan çok sayıda tank ve diğer zırhlı araçların da enkazı görüntülendi.

Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in enkazı görüntülendi

Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in enkazı görüntülendi

Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in enkazı görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Ünver - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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