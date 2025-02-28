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Dünyanın En Büyük Kapalı Buz ve Kar Tema Parkı Harbin'de Açıldı

Dünyanın En Büyük Kapalı Buz ve Kar Tema Parkı Harbin'de Açıldı
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Çin'in Harbin kentinde, dünyanın en büyük kapalı buz ve kar tema parkı perşembe günü ziyaretçilere kapılarını açtı. 23.000 metrekarelik alanda, gelişmiş görsel ve işitsel etkileşimler ile canlı buz heykelleri yer alıyor.

HARBİN, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Harbin kentinde yer alan dünyanın en büyük kapalı buz ve kar tema parkı, perşembe sabahı kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılış, açık hava etkinliği olan 26. Harbin Buz ve Kar Dünyası'nın çarşamba günü kapanmasının ardından gerçekleşti.

23.000 metrekarelik bir alanı kaplayan kapalı tema parkı, kapsamlı bir yenileme sürecini tamamladı.

İlk olarak Temmuz 2024'te açılan tesis, gelişmiş görsel ve işitsel etkileşimler, canlı buz heykelleri, parkın geçmiş versiyonları ile 2025 Asya Kış Oyunları'ndan esinlenen unsurlar içeriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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