Dünyanın En Büyük Japon Turnası Yaşam Alanının Kuş Bakışı Görünüşü Güncel Haberler HARBİN, 26 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen bu fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Zhalong Ulusal Doğa Koruma Alanı görülüyor, 21 Ekim 2022. Zhalong Ulusal Doğa Koruma Alanı, vahşi Japon turnaları için dünyanın en büyük yaşam alanı ve üreme üssü konumunda bulunuyor. HARBİN, 26 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen bu fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Zhalong Ulusal Doğa Koruma Alanı görülüyor, 21 Ekim 2022. Zhalong Ulusal Doğa Koruma Alanı, vahşi Japon turnaları için dünyanın en büyük yaşam alanı ve üreme üssü konumunda bulunuyor. Koruma alanı aynı zamanda Çin'de "Japon turnalarının evi" olarak da biliniyor. (Fotoğraf: Song Yanjun/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Japon Güncel Haberler

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