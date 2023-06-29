Dünyanın En Büyük Güneş Enerjisi Santralinin Drone ile Çekilmiş Görüntüleri

Çin'in Sichuan eyaletinde yer alan dünyanın en büyük ve en yüksek rakımlı hidro-PV tamamlayıcı elektrik santrali olan Kela fotovoltaik elektrik santrali, FPV drone ile görüntülendi.