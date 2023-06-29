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Dünyanın En Büyük Güneş Enerjisi Santralinin Drone ile Çekilmiş Görüntüleri

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Çin'in Sichuan eyaletinde yer alan dünyanın en büyük ve en yüksek rakımlı hidro-PV tamamlayıcı elektrik santrali olan Kela fotovoltaik elektrik santrali, FPV drone ile görüntülendi.

Çin'in Sichuan eyaletinde yer alan dünyanın en büyük ve en yüksek rakımlı hidro-PV tamamlayıcı elektrik santrali olan Kela fotovoltaik elektrik santrali, FPV drone ile görüntülendi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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