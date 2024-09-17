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Dünyanın En Büyük Adalet Sarayı'nın Temel Atma Töreni 19 Eylül'de

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da projesi tamamlanan yeni adalet sarayının 19 Eylül'de temellerinin atılacağını duyurdu. 745 bin 900 metrekare kapalı alanıyla dünyanın en büyük adalet sarayı olacak olan yapı, yeşil bina tasarımıyla dikkat çekiyor ve yargı hizmetlerini daha etkin hale getirecek.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da projesi ve zemin çalışmaları tamamlanan yeni adalet sarayının temellerinin 19 Eylül Perşembe günü düzenlenecek törenle atılacağını, Ankara Adalet Sarayı'nın toplamda 745 bin 900 metrekare kapalı alanıyla dünyanın en büyük adalet sarayı olacağını söyledi.

Bakan Tunç, yazılı açıklama ile Ankara'da projesi ve zemin çalışmaları tamamlanan yeni adalet sarayının temellerinin 19 Eylül Perşembe günü düzenlenecek törenle atılacağını belirtti. Mevcutta 6 ayrı binada sürdürülen yargı hizmetlerinin, tek çatı altında toplanacağını ifade eden Tunç, projenin Ankara'daki yargı hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülebilmesi açısından çok önemli bir adım olduğunu kaydetti.

'YEŞİL BİNA OLARAK TASARLANDI'

Bakan Tunç, adalet sarayının toplamda 745 bin 900 metrekare kapalı alanıyla dünyanın en büyük adalet sarayı olacağını kaydetti. Yüksek katlı bloklar yerine yatay mimariyle inşa edilecek binada, doğal havalandırma ve aydınlatmadan üst düzeyde faydalanılacağını ifade eden Tunç, şunları söyledi:

"Çatılarda tasarlanan güneş panelleri ile yenilenebilir enerjiyi kullanacak yeni adalet sarayımız yeşil bina olarak tasarlanmıştır. Bu büyük proje, yargı hizmetlerinin hem vatandaşlarımız hem de yargı mensuplarımız için daha hızlı ve etkin sunulmasını sağlayacak. Ankara Adalet Sarayı, sadece bir bina olmanın ötesinde, yargı hizmetlerinde kaliteyi ve erişilebilirliği artıracak, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak bir merkez olacaktır. Modern teknoloji ve çevre dostu uygulamalarla donatılan bu yeni yapı, geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Yatay mimari anlayışı ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması hem sürdürülebilirlik hedeflerimize katkı sağlayacak hem de vatandaşlarımıza ferah ve konforlu bir adalet hizmeti sunacaktır. Ankara Adalet Sarayı, modern yapısı ve çevre dostu teknolojileriyle ülkemizin yargı hizmetleri anlamında yeni bir dönemin kapısını açacaktır."

'3 YILDA TAMAMLANACAK'

Bakan Tunç, yeni binada 1382 hakim ve Cumhuriyet savcısı odası, 588 duruşma salonu, 4 bin 180 araçlık otopark ve 610 kişilik konferans salonunun yer alacağını ifade etti. Temelini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte atacaklarını belirten Bakan Tunç, inşaatın 3 yılda tamamlanacağını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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