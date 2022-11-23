Dünyanın En Büyük Açık Deniz Rüzgar Türbini, Çin'de Üretim Hattından Çıktı

FUZHOU, 23 Kasım (Xinhua) -- Dünyanın birim başına en büyük kapasiteye sahip, dev açık deniz rüzgar türbini, Çin'in doğusundaki Fujian eyaletindeki üretim hattından çıktı.

Çin Üç Boğaz Şirketi'ne göre, 16 megavatlık rüzgar türbini, 50 katlı bir binanın yüksekliğine eşit 146 metrelik bir hub ile donatıldı. Türbin ayrıca, 252 metre ile dünyanın en uzun pervane çapına ve megavat başına en hafif ağırlığa sahip.

Çin Üç Boğaz Şirketi ve Xinjiang Goldwind Bilim ve Teknoloji Limited Şirketi tarafından ortaklaşa geliştirilen türbin, üst düzey rüzgar türbini üretiminde çığır açtı.

Rüzgar türbini, rüzgarın tam hıza ulaşmasıyla tam bir dönüş yaparak 34,2 kilovat-saat güç üretebilecek.

Türbinin, ortalama 66 milyon kilovat-saatin üzerinde olduğu tahmin edilen yıllık güç üretimiyle, üç kişilik 36.000 hanenin yıllık talebini karşılaması, 22.000 ton standart kömür tasarrufu sağlaması ve 54.000 ton karbondioksiti azaltması bekleniyor.

Çin Üç Boğaz Şirketi'nin Başkanı Lei Mingshan, Çin'in rüzgar türbini üretiminin, sektörde elde edilen başarılar sonrası dünya genelinde öncü konumuna geldiğini söyledi.