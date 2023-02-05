Dünyanın En Alçak Noktası Ölü Deniz'deki Maratonda 7.000 Koşucu Kıyasıya Yarıştı

ANONS (İngilizce): NİCK KOLYOHİN, Xinhua muhabiri:

"Arkamda, eksi 430 metreyle dünyanın (karadaki) en alçak noktası bulunuyor. ve burada, dördüncü kez Ölü Deniz Maratonu düzenleniyor. Bu maratonda dünyanın dört bir yanından yaklaşık 7.000 katılımcı en kısası beş kilometre olan çeşitli kategorilerde koşacak, hatta bir yarış 50 kilometre olacak. Bu maraton parkurunun gerçekten eşi benzeri yok. Bu parkur her yıl sadece iki günlüğüne, maratona katılanlar için açık. İnsanlar genellikle bu parkura erişemiyor. Yol Ölü Deniz'in ortasından geçiyor. Bir tarafta Ürdün sınırı, diğer tarafta ise İsrail sınırı var. ve bu yıl, maratonda kadın katılımcıların sayısı erkeklerden daha fazla."

SES 1 (İngilizce): NİR WAGER, Tamar Bölge Konseyi Belediye Başkanı:

"Bu maratonun emsali yok çünkü konumumuzun eşi benzeri bulunmuyor. Maratonun eşsiz olmasının bir sebebi de endüstriyel bir imalathane olan bir yerde koşuyor olmanız. Normalde kimsenin seyahat etmediği, yürümediği, koşmadığı bir yer. Burada kamyonlar, traktörler ve insanlar çalışıyor ve bugün sadece maraton için açık."

SES 2 (İngilizce): OPHİR KİNDLER, Ölü Deniz Maratonu Yöneticisi:

"Bütün alan yıl boyunca sivillere kapalı. Bizim için açıyorlar, yılda sadece bir kez bazı özel izinler alıyoruz. Ürdünlülerle, polisle ve burada çalışan fabrikalarla çok karmaşık işbirlikleri yapmanız gerekiyor. Bu eşsiz bir deneyim. Yılda sadece bir kez yapılabilir. Ürdün tarafı ve ordu ile işbirliği yapmamız gerekiyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ölü Deniz'den bildiriyor. (XHTV)