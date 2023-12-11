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Dünyanın En Aktif Hacker Gruplarından Kevin Security'nin Lideri İspanya'da Yakalandı

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Dünyanın en aktif hacker gruplarından biri olarak gösterilen Kevin Security'nin lideri, İspanya'nın Alicante kentinde yakalandı. İspanya Ulusal Polisi tarafından yapılan açıklamada, suç örgütüne üye olmak, sırları ifşa etmek ve kara para aklamakla suçlandığı belirtilen kişinin cezaevine gönderildiği bildirildi. Grubun son üç yılda 90'dan fazla ülkede 300'den fazla saldırı gerçekleştirdiği ve kripto para birimiyle değiştirilerek işletilen paraların aklanmasında rol oynadığı ifade edildi.

Dünyanın en aktif hacker gruplarından biri olarak gösterilen, son üç yılda 90'dan fazla ülkede 300'den fazla saldırı yaptığı belirtilen Kelvin Security'nin başındaki kişinin, İspanya'nın Alicante kentinde yakalandığı açıklandı.

İspanya Ulusal Polisinden yapılan açıklamada, yaklaşık iki yıl süren soruşturma sonrasında 9 Aralık sabahı gerçekleştirilen operasyonda, evinde yakalanan kişinin Venezuela vatandaşı olduğu bildirildi.

Söz konusu kişinin, suç örgütüne üye olmak, sırları ifşa etmek ve kara para aklamakla suçlandığı, çıkarıldığı Alicante Mahkemesince tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği belirtildi.

İspanya dışında, ABD, Almanya, İtalya, Arjantin, Şili ve Japonya'daki resmi kurumlara da aktif olarak saldırılar düzenlediği bilgisi verilen suç grubunun elde ettiği ve kripto para birimiyle değiştirilerek işlettiği paraların aklanmasının da, Alicante'de tutuklanan kişi aracılığıyla yapıldığı ifade edildi.

Kevin Security grubuyla ilgili ilk bilgilerin 2013'e dayandığını kaydeden İspanya Ulusal Polisi, yasa dışı olarak elde edilen tüm bilgilerin satışından kazanç sağlayan suç örgütünün en son saldırısını Kasım 2023'de, 85 binden fazla müşterisi olan, çok uluslu bir enerji şirketinin genel merkezine yaptığını duyurdu.

Dünyanın en aktif hacker gruplarından biri olarak gösterilen Kevin Security'nin, son üç yılda 90'dan fazla ülkede 300'den fazla saldırı yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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