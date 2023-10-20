- Dünyanın dört bir tarafından gelip 100. yılda 100 bin fidan diktiler Dünya'nın dört bir tarafından Sivas'ın Zara ilçesine gelen yabancı uyruklu doğaseverler Cumhuriyetin 100.

Dünyanın dört bir tarafından gelip 100. yılda 100 bin fidan diktiler

- Dünyanın dört bir tarafından gelip 100. yılda 100 bin fidan diktiler

Dünya'nın dört bir tarafından Sivas'ın Zara ilçesine gelen yabancı uyruklu doğaseverler Cumhuriyetin 100. yıl dönümü anısına 100 bin fidan dikti

SİVAS - Dünya'nın dört bir tarafından Sivas'ın Zara ilçesine gelen yabancı uyruklu doğaseverler Cumhuriyetin 100. yıl dönümü anısına 100 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Sivas'ta faaliyet gösteren Yeşil Zara Gönüllüler Derneği ile internet üzerinden iletişime geçen 21 yabancı doğasever Sivas'ın Zara ilçesinde buluştu. Fransa, Rusya, Meksika ve Slovenya gibi 6 farklı ülkeden ilçeye gelen yabancı doğaseverler Sivaslı doğaseverler ile birlikte Cumhuriyetin 100. yılı ve 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin anısına fidan dikti. Zorlu araziye rağmen bozkırı yeşertmek için ter döken doğaseverler drone ile de havadan görüntülendi.

"Güzel bir şey yaptığımızı düşünüyoruz"

Dernek adına konuşan Hüsamettin Gürsoy, güzel bir iş yaptıklarını dile getirerek, "Ağaç hevesimiz vardı. İlçemizi ağaçlandırmaya başladık. 2010'dan itibaren yaklaşık bir milyona yakın ağaç dikmiştik. Sulama durduğu için ağaçların bir kısmı kurudu. Kurumayan ağaçlarımızda orman haline dönüştü. O günden bugüne kadar ben çalışmaya devam ettim. 2 yıl öncede Yeşil Zara Gönüllüler Derneği kuruldu. 2 yılda da 100 bine yakın ağaç diktik. Daha sonra doğayı sevenlerin dikkatini çekti. Dünya Doğa Korumadan çeşitli ülkeden yabancı doğaseverler gönüllü olarak geldiler. Cumhuriyetin 100. Yılında 100 bin fidan projemiz var. Onu da tamamladık şuanda. Güzel bir şey yaptığımızı düşünüyoruz" dedi.

"Dünya'yı daha güzel bir yer yapmak için buradayım"

Fransa'dan gelen doğasever, Dünya'yı daha güzel bir yer yapmak için Sivas'ta olduğunu ifade ederek, "Dünyamız tehlike altında. Japonya'da Amerika'da ya da herhangi bir yerde erozyonların olması depremlerin olması sonrasında büyük tahribatlara yol açılması bunları engellemek için ağaçlara ihtiyacımız var. Daha fazla yeşilliğe ihtiyacımız var. Dünyayı daha güzel bir yer yapmak için buradayım. Ormanlar ve ağaçlar dünyanın ciğerleri" diye konuştu.

"Bura da olmaktan çok mutluyum "

Fransa'dan gelen doğasever Türkiye'de olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek, " Fransa'da bir dernekte gönüllü olarak çalışıyorum. Bizim Fransa'da ve tüm Dünya'da birlikte çalıştığımız birçok dernek var. Gönüllü çalışırken bu projeden haberdar oldum. Bura da olmaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Ağaç dikmek dünyamız için iyi bir şey"

Rusya'dan katılan doğasever Svetlana Semenova ağaç dikmenin dünya için iyi bir şey olduğuna değinerek, "6 Şubat'ta Türkiye'de yaşanan depremden çok etkilendim. Üzgünüm. Biz burada 100. Yıl ormanın da aslında bu fidanları depremde hayatını kaybeden kişilerin anısına dikiyoruz. Ağaç dikmek dünyamız için iyi bir şey" ifadelerini kullandı.