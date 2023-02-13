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DÜNYADAN DEPREM BÖLGESİNE YARDIM SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR

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DÜNYADAN DEPREM BÖLGESİNE YARDIM SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR

BÜYÜK felaketin ardından deprem bölgesine dünyanın dört bir yanından yardımlar devam ediyor.

BÜYÜK felaketin ardından deprem bölgesine dünyanın dört bir yanından yardımlar devam ediyor. Son olarak Almanya'nın Münih, Leipzig ve Düselldorf şehirleriyle Vietnam, Japonya, Nepal, Türkistan ve Kuveyt'ten teslim alınan onlarca tonluk yardım malzemesi Türk Hava Yolları'na ait uçaklarla deprem bölgesine taşındı. Kahramanmaraş merkezli depremlerle büyük bir felaketi yaşayan Türkiye'ye dünyadan yardım seferberliği aralıksız devam ediyor. Tarihinin en büyük deprem felaketiyle mücadele eden Türkiye'ye dünyanın dört bir ülkesinden gelen yardım desteği çığ gibi büyüyor. Son olarak bugün Kuveyt, Almanya, Vietnam, Japonya, Nepal gibi ülkelerden onlarca tonluk yardım malzemesi deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. THY'nin hem kargo hem de yolcu uçakları yardımları ücretsiz taşıyor. Bu kapsamda bugün Kuveyt'ten 50 ton, Almanya'nın Münih şehrinden 19 ton, Katar'dan 45.6 ton, Vietnam'dan 53.5 ton, Nepal 1.5 ton yardım malzemesi geldi. Yardımların; çadır, teknik ekipman, kıyafet, hijyen malzemeleri, ilaç, jeneratör gibi malzemelerin olduğu öğrenildi

- İstanbul

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Vietnam Almanya Kuveyt Nepal Güncel Haberler

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