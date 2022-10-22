Dünyadan Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'ne Kutlama Mesajları

BEİJİNG, 22 Ekim (Xinhua) -- Dünyanın çeşitli ülkelerindeki siyasi parti ve hükümet liderleri, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin açılışı dolayısıyla ÇKP Merkez Komitesi'ne ve Genel Sekreter ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e tebrik mesajları gönderdi.

BEİJİNG, 22 Ekim (Xinhua) -- Dünyanın çeşitli ülkelerindeki siyasi parti ve hükümet liderleri, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin açılışı dolayısıyla ÇKP Merkez Komitesi'ne ve Genel Sekreter ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e tebrik mesajları gönderdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Çin'in ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin kılavuzluğu altında yeni başarılar elde etmeye ve dünya sahnesindeki etkisini daha da artırmaya devam edeceğini söyledi.

Sırbistan İlerici Partisi Başkan Yardımcısı Milos Vucevic, Çin'in güçlü büyümesiyle dünya barışına ve kalkınmasına büyük katkıda bulunduğunu, bunun Sırbistan'ın kalkınmasına da faydaları olduğunu ifade etti.

Malta İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Daniel Jose Micallef, son 10 yıllık dönemde Çin'in ekonomisini geliştirme, mutlak yoksulluğu ortadan kaldırma ve halkının yaşam standartlarını iyileştirme konusunda büyük başarılar elde ettiğini ve dünyada istikrar ve refahın korunmasında olumlu bir rol oynadığını dile getirdi.

Hindistan'ın Bharatiya Janata Partisi kıdemli lideri Vijay Jolly, son 10 yıllık dönemde ÇKP Merkez Komitesi ve Xi'nin güçlü liderliği altında Çin'in ekonomi, bilim ve teknoloji gibi alanlarda daha önce eşi benzeri görülmemiş tarihi başarılar sergilediğini belirtti. Jolly, Hindistan ve Çin'in ikili ilişkilerini daha da geliştirmek üzere daha fazla temasta bulunmasını umduğunu dile getirdi.

Kutlama mesajı gönderenler arasında aşağıdaki siyasetçiler de yer alıyor:

Filipinler eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte;

Brezilya eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff;

Gine-Bissau eski Başbakanı Rui Duarte de Barros;

Mısır Vatan Savunucuları Partisi Başkanı Jalal El-Haridi;

Nijerya Demokratik Yenilenme İttifakı Partisi Başkanı ve İnsani Yardım ve Afet Yönetimi Bakanı Laouan Magagi;

Ekvador Sosyalist Partisi Ulusal Başkanı Gustavo Vallejo;

İspanya Komünist Partisi Başkanı Jose Luis Centella;

Fransız Dayanışma ve İlerleme Partisi Başkanı Jacques Cheminade;

Vanuatu Liderler Partisi Başkanı Jotham Napat;

İsrail Komünist Partisi Genel Sekreteri Adel Amer;

And-Jef/Afrika Senegal Demokrasi ve Sosyalizm Partisi Genel Sekreteri Landing Savane;

Çad Yurtsever Kurtuluş Hareketi Genel Sekreteri Haroun Kabadi;

Burundi Demokrasiyi Savunma Ulusal Konseyi-Demokrasiyi Savunma Güçleri Genel Sekreteri Reverien Ndikuriyo;

Trinidad ve Tobago Halk Ulusal Hareketi Genel Sekreteri Foster Cummings;

Peru Komünist Parti Genel Sekreteri Luis Villanueva;

Nijerya Tüm İlerici Kongresi Ulusal Sekreteri İyiola Omisore;

Filistin Fetih Merkez Komitesi Üyesi ve Arap Ülkeleri ve Çin'le İlişkilerden Sorumlu Komisyon Üyesi Abbas Zaki;

Fransa Ulusal Meclisi Eski Başkanı Bernard Accoyer.