Dünyada Sadece Baskil'de Görülen İki Endemik Tür Aynı Karede Görüntülendi

Dünyada sadece bu bölgede görülüyor: İki endemik tür aynı karede

ELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil ilçesinde bulunan Hasan Dağında 2021'de keşfedilen Kürklü Düğün Böceği, dört yıl aradan sonra ilk kez yeniden görüntülendi. Böcek bu kez, dünyada yalnızca Baskil'de yetişen endemik Baskil ters lalesi (Baskilensis) üzerinde fotoğraflandı.

Elazığ'ın Baskil ilçesi, doğa tarihi açısından önemli bir olaya ev sahipliği yaptı. 2021 yılında Hasan (Haroğlu) Dağında keşfedilen ve bilimsel adı "Pygopleurus Koniae" olan Kürklü Düğün Böceği, dört yıl aradan sonra yeniden görüntülendi. Böcek bu kez dünyada yalnızca Baskil'de yetişen endemik Fritillaria Baskilensis (Baskil ters lalesi) üzerinde ortaya çıktı. Araştırmacı yazar Aygün Çam, bu iki nadir türü ilk kez aynı karede fotoğraflamayı başardı.

Bu anı görüntüleyen Çam, "Baskilensis lalesi ve kürklü düğün böceği ilk kez koruma alanı dışında Baskil ilçesi sınırlarında fotoğraflanmış oldu. İki endemik türü tek bir karede ilk kez görüntülendi. Kürklü düğün böceği, Normalde düğün böceği üzerinde görüntülenirdi ama ilginç bir şekilde bu kez Endemik Tür olan Baskilensis lalesi üzerinde görüntülendi. 2021 yılından sonra kürklü düğün böceği ilk kez görüntülendi aradan geçen dört yıl boyunca hiç karşılaşmamıştık" dedi.

Öte yandan görüntü, doğal koruma alanı dışında, Haroğlu Dağı eteklerinde kaydedildi. Normalde çiçekler üzerinde rastlanan Kürklü Düğün Böceği'nin bu kez doğrudan Baskilensis lalesiyle etkileşimi, bilimsel açıdan dikkat çekici bir gelişme oldu.