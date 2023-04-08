Dünyada Kendi Başına Dolar Milyarderi Olan 40 Yaş Altı 59 Kişinin 18'i Çinli

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) -- Hurun Araştırma Enstitüsü tarafından derlenen bir listeye göre, dünyada 40 yaş ve altı kendi kendine milyarder olanların sayısı 16 Ocak itibarıyla 59'a ulaşırken bunların 18'i Çinli girişimciler oldu.

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) -- Hurun Araştırma Enstitüsü tarafından derlenen bir listeye göre, dünyada 40 yaş ve altı kendi kendine milyarder olanların sayısı 16 Ocak itibarıyla 59'a ulaşırken bunların 18'i Çinli girişimciler oldu.

Çin, listede bu kategoride 23 milyardere ev sahipliği yapan ABD'yi takip ederek ikinci sırada yer alıyor.

TikTok'un ana şirketi ByteDance'in kurucusu Zhang Yiming, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in ardından 250 milyar yuan (yaklaşık 36,3 milyar ABD doları) servetiyle bu listenin ikinci sırasında yer alıyor.

Araştırma enstitüsüne göre, dünyaca ünlü Genshin Impact oyununun geliştiricisi Shanghai merkezli miHoYo'nun üç kurucu ortağı da bu yıl listeye yeni katılan 14 kişi arasında yer alıyor.

Enstitüye göre, 40 yaşın altındaki en başarılı girişimciler ilk milyar dolarını ortalama altı yıl içinde kazanıyor.