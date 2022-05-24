Dünyada ilk: Snapdragon 7 Gen 1 kullanan Oppo Reno 8 Pro tanıtıldı! - Haberler

Dünyada ilk: Snapdragon 7 Gen 1 kullanan Oppo Reno 8 Pro tanıtıldı!
- Güncelleme:
Oppo bugün düzenlediği etkinlikte yeni Reno 8 serisini tanıttı. Bununla birlikte cihazın özellikleri ve fiyatı belli oldu.
Oppo tarafından bugün düzenlenen etkinlikte yeni akıllı telefon modelleri Oppo Reno 8, Reno 8 Pro ve Reno 8 Pro Plus tanıtıldı. Bu sayede uzun zamandır karşımıza çıkan sızıntı haberlerinin büyük ölçüde doğru olduğunu gördük. İşte Reno 8 serisi özellikleri ve fiyatı…
Oppo Reno 8 serisi fiyatı ve özellikleri
Oppo'nun bugün düzenlediği etkinlikle birlikte akıllı telefon piyasasında rekabetin bir üst seviyeye geçtiğini rahatça söyleyebiliriz. OLED ekranın yanı sıra güçlü donanımlara sahip bu cihazlar fiyat tarafında da oldukça rekabetçi bir rota izliyor.
Reno 8 Pro Plus özellikleri ve fiyatı
İşlemci: Dimensity 8100 Max
Ekran: 6.67 inç, Full HD+, 120 Hz, OLED
Kamera: 50 Megapiksel +8 Megapiksel + 2 Megapiksel/ 32 Megapiksel özçekim
RAM: 8 GB/ 12 GB
Depolama: 256 GB
Batarya: 4500 mAh/ 80W hızlı şarj
Diğer: Stereo hoparlör,
Fiyat: 556 dolar
Xiaomi ile Leica güçlerini birleştirdi: İşte ilk detaylar
Reno 8 Pro özellikleri ve fiyatı
İşlemci: Snapdragon 7 Gen 1 (dünyada ilk)
Ekran: 6.62 inç, Full HD+, 120 Hz, OLED
Kamera: 50 Megapiksel +8 Megapiksel + 2 Megapiksel / 32 Megapiksel özçekim
RAM: 8 GB/ 12 GB
Depolama: 128 GB/ 256 GB
Batarya: 4500 mAh/ 80W hızlı şarj
Fiyat: 450 dolar
Reno 8 özellikleri ve fiyatı
İşlemci: Dimensity 1300
Ekran: 6.43 inç, Full HD+, 90 Hz, OLED
Kamera: 50 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 Megapiksel / 32 Megapiksel özçekim
RAM: 8 GB/ 12 GB
Depolama: 128 GB/ 256 GB
Batarya: 4500 mAh/ 80W hızlı şarj
Fiyat: 375 dolar
Bu cihazların ülkemize ne zaman geleceği ise henüz belli değil. Zira Oppo, daha Reno 7 ailesini bile ülkemize getirmedi. Halihazırda alabileceğiniz en yüksek model olarak şu anda Reno 6 ailesi bulunuyor. Fakat ülkemizde bu tip yeni cihazları görmeyi beklediğimizi söyleyelim.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!