Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına, geniş yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

"Death Becomes Her" adlı 1992 yapımı kült filmden aynı adla uyarlanan müzikal, New York'ta Lunt-Fontanne Theatre'da, Darren Criss ve Helen J. Shen'in başrollerini paylaştığı Kore-İngiliz müzikal komedisi "Maybe Happy Ending" Belasco Theatre'da, Küba müziğinin efsanevi grubunun hikayesini anlatan "Buena Vista Social Club" müzikali Gerald Schoenfeld Theatre'da 13-31 Mayıs'ta izlenebilecek.

The Actors Studio ile KL Shakespeare Players (KLSP), The Kuala Lumpur Performing Arts Centre desteğiyle "Shakespeare Demystified: Twelfth Night" adlı eseri sahneleyecek. Eser, 15-18 Mayıs'ta Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da izlenebilecek.

Puccini'nin ünlü operası "Madama Butterfly", yarın, 17 ve 21 Mayıs'ta Japonya'nın Shibuya şehrindeki Yeni Ulusal Tiyatro'da sahnelenecek. Madama Butterfly rolünü Kobayashi Atsuko canlandıracak.

Dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu'nda bugün ve yarın "Boris Godunov" operası sahnelenecek.

Lübnan'daki Caracalla Dans Tiyatrosu, 15-23 Mayıs'ta Theatre Caracalla'da "One Thousand and One Nights" eserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Sergiler

"Mula Pala-Pala Mula" adlı sergi, Endonezya Cakarta'da yer alan ISA Art Gallery'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Endonezya'nın kültürel mirasını yansıtan eserlere yer verilen sergi 30 Mayıs'a kadar görülebilecek.

Madad Art Foundation tarafından hayata geçirilen ve Şam'da bir zamanlar terk edilen Massar Rose binasında açılan "The Path" sergisi ziyaretçilerle buluşuyor. Birçok sanatçının eserleriyle katkı sunduğu ve Suriye'nin acısıyla yüzleştiren serginin küratörlüğünü, "Bu siyasetle ilgili değil, iyileşmeyle ilgili." diyen Marwan Tayara üstlendi.

Andy Warhol'un ilham perisi Candy Darling'e adanan "Pieces of Candy" sergisi 31 Mayıs'a kadar New York Life Gallery'de ziyaret edilebilir.

Uluslararası fotoğraf sanatçılarının eserlerinin sergilendiği "Photo London 2025", 15-19 Mayıs'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da Somerset House'da gerçekleşecek. Etkinliğin bu sene 10. yılı kutlanıyor.

Fuarlar

Doha Uluslararası Kitap Fuarı, 17 Mayıs'a kadar Doha Sergi ve Kongre Merkezi'nde (DECC) düzenlenecek. Filistin'in onur konuğu olduğu fuara, 43 ülkeden 522 yayınevi katıldı.

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da, ülkenin en büyük kitap fuarı olarak bilinen "Book World Prague" uluslararası kitap fuarı, 15 Mayıs'ta başlıyor. "Gençliğin Enerjisi-Kitapların Bilgeliği" sloganıyla hazırlanan fuar 18 Mayıs'a kadar görülebilecek.

Bağımsız sanat ve tasarım yayıncılarını desteklemek amacıyla hazırlanan "Offprint" fuarı 16-18 Mayıs'ta Londra'da gerçekleştirilecek. Fuar, küratörlük ve yayıncılık, editoryal uygulamalar, bağımsız kitapçıların rolü gibi konulara odaklanıyor.

Film Festivalleri

Jüri başkanlığını oyuncu ve yönetmen Juliette Binoche'nin üstlendiği 78. Cannes Film Festivali'nde 19 film, Altın Palmiye için yarışacak. Fransa'daki festivalde bu yıl Onursal Altın Palmiye Ödülü Robert de Niro'ya verilecek. Bugün sinemaseverlerle buluşan festival, 24 Mayıs'a kadar devam edecek.

Tayvan'ın Taipei şehrinde iki yılda bir düzenlenen, belgesel filmlerin izleyiciyle buluştuğu Tayvan Uluslararası Belgesel Festivali (TIDF), yarın başlıyor. 25 Mayıs'a kadar devam edecek festivalde Uluslararası, Asya ve Tayvan olmak üzere 3 büyük ödül sahiplerini bulacak.

"Docs Barcelona" olarak da bilinen Barselona Uluslararası Belgesel Film Festivali, İspanya'nın Barselona kentinde 16 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Almanya'nın Münih kentinde 1985'ten beri düzenlenen, Avrupa'nın en büyük belgesel film festivallerinden biri olan "DOK.fest" 25 Mayıs'a kadar izleyicilere sunulacak.

İspanya'da 15-24 Mayıs'ta Lanzarote'de düzenlenen 25. Uluslararası Film Festivali, 60'tan fazla film gösterimi, kısa film yarışmaları ve sinema atölyeleri ile sinemaseverleri bekliyor.

Konserler

Grammy ödüllü caz sanatçısı Christian McBride, 15 ve 16 Mayıs'ta Çin'de Blue Note Beijing'de sahne alacak. Sanatçıya piyanoda Brad Mehldau, davulda Marcus Gilmore eşlik edecek.

Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı Bryan Adams, Britanya Adası'nda 5 konser verecek. Bugün İskoçya'nın Glasgow kentinde sahne alacak Adams, 15 Mayıs'ta İngiltere'nin başkenti Londra, 16 Mayıs'ta Liverpool, 17 Mayıs'ta Nottingham, 18 Mayıs'ta ise Birmingham şehrinde konser verecek.

Johann Strauss Orkestrası'nın kurucusu ve keman sanatçısı Andre Rieu, yarın Almanya'nın Chemnitz, 15 Mayıs'ta Leipzig, 16 Mayıs'ta Erfurt, 17 Mayıs'ta ise Halle kentinde dinleyiciyle buluşacak.

The Lumineers müzik grubu yarın Almanya'nın Hamburg, 15 Mayıs'ta Köln, 17 Mayıs'ta Hollanda'nın Amsterdam, 19 Mayıs'ta Belçika'nın Brüksel ve 20 Mayıs'ta Fransa'nın Paris şehrinde hayranlarıyla buluşacak.

Mısırlı şarkıcı ve oyuncu Angham, 16 Mayıs'ta Kahire Opera Binası'nda Fountain Tiyatrosu'nda konser verecek. Sanatçıya konserde, şefliğini Hany Farahat'ın üstlendiği orkestra eşlik edecek.

İtalyan şarkıcı Nada, yarın İtalya'nın başkenti Roma'da Auditorium Parco della Musica'da hayranlarıyla buluşacak.

Kawkab El Sharq konseri yarın Mısır'da Kahire Opera Binası'nda gerçekleşecek.

Mısırlı pop sanatçısı Tamer Ashour, 16 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai Opera'da sahne alacak.

Dünyaca ünlü Arnavut şarkıcı Dua Lipa, 15 ve 16 Mayıs'ta Fransa'nın Lyon, 19 ve 20 Mayıs'ta ise Almanya'nın Hamburg kentinde müzikseverlerle buluşacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında bu hafta 12 film izleyiciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Eric ve Kameron Swithin'in yaptığı, "Show Me Your Glory" bugün izleyiciye sunulacak.

Hicham Hajji'nin yönettiği, Soraya Azzabi, Eric Roberts, Yousra Bouhmouch ve Irma Lake'in rol aldığı "The Lost Princess" ile Joyce Licorish'in yönettiği "The Lost Locket" filmleri yarın sinemaseverlerle buluşacak.

"Son Durak" serisinin altıncı filmi olan, Zach Lipovsky ve Adam Stein tarafından yönetilen ve Guy Busick ve Lori Evans Taylor'un yazdığı korku filmi "Final Destination: Bloodlines", Trey Edward Shults'un yönettiği, Amerikan müzikal psikolojik gerilim filmi "Hurry Up Tomorrow" ve Amalia Ulman tarafından yazılıp yönetilen, başrollerinde Chloe Sevigny, Alex Wolff, Guillermo Jacubowicz, Joe Apollonio, Valeria Lois, Camila del Campo ve Simon Rex'in oynadığı "Magic Farm" 16 Mayıs'ta vizyona girecek.

ABD'de ayrıca "Teenage Mutant Ninja Turtles: The Rise of Leo", "The Crypto: Beyond" ve "July 7" filmleri 16 Mayıs'ta, "I Was Honey Boo Boo" ve "'90s Babiez" filmleri, 20 Mayıs'ta izleyicilerin beğenisine sunulacak.