Dünyaca Ünlü Sanatçı Ziyad Rahbani 69 Yaşında Hayatını Kaybetti

Lübnanlı dünyaca ünlü sanatçı Feyruz'un oğlu ve bestekarı Ziyad Rahbani, 69 yaşında yaşamını yitirdi.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan haberde, şarkıcı Feyruz ile Assi Rahbani'nin oğlu olan Rahbani'nin, "dolu dolu geçen sanat kariyeri boyunca müzik ve tiyatroda derin bir iz bıraktığı" belirtildi.

Annesi Feyruz için birçok müzikal eser yazan ve besteleyen Rahbani'nin ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Sanat hayatına 1970'li yıllarda atılan Rahbani, müzik dünyasına kazandırdığı bestelerinin yanında politik hiciv tiyatrosu alanındaki yenilikçi eserleriyle de tanınıyordu.

Yolsuzlukları eleştirdiği hicivlerini yayınladığı radyo programlarıyla da öne çıkan Rahbani, Lübnan'ın önemli gazetelerinde kaleme aldığı eleştirel yazılarıyla hatırı sayılır bir üne kavuşmuştu.

Ziyad Rahbani, 69 yaşındaydı.

Devletin üst kademesinden taziye mesajları geldi

Lübnan Cumhurbaşkanlığının X hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Rahbani'nin kültürel hafızada derin izler bırakan istisnai bir sanat hayatına sahip olduğunu ifade etti.

Rahbani'nin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren Avn, sanatçı için "bir vicdan, adaletsizliğe karşı isyankar bir ses" nitelemesini yaptı.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri de Rahbani'nin vefatı sebebiyle yayınladığı taziye mesajında, "Ziyadsız bir Lübnan'da besteler hüzünlü, sözler kırık dökük." yorumunu yaptı.

Başbakan Nevvaf Selam ise, X hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan halkına ve Rahbani ailesine en derin taziyelerini ilettiğini belirterek, "Sahne, müzik ve söz aracılığıyla birçok kişinin dile getirmeye cesaret edemediğini söyledi ve on yıllar boyunca Lübnanlıların umutlarına ve acılarına dokundu." ifadelerini kullandı.