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Dünyaca Ünlü Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Münci Kalayoğlu Vefat Etti

Dünyaca Ünlü Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Münci Kalayoğlu Vefat Etti
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Organ nakli alanında önemli bir isim olan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, Kalayoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı ve onun tıp dünyasına bırakmış olduğu büyük mirası anarak vefatını üzüntüyle karşıladı.

(ANKARA) - Organ nakli alanında dünyanın sayılı hekimlerinden Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı Kalayoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan organ nakli alanında dünyanın sayılı hekimlerinden olan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu için başsağlığı mesajı geldi. Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Organ nakli alanında dünyanın sayılı hekimlerinden olan değerli hocamız Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tıp camiamıza başsağlığı diliyoruz. 'Yaşayan En Yenilikçi 20 Çocuk Cerrahı' listesine giren ve binlerce hastayı şifaya kavuşturan Kalayoğlu, tıp dünyasına bıraktığı büyük mirasla anılacak."

Kaynak: ANKA / Güncel
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