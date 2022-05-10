Dünyaca ünlü opera sanatçısı Leyla Gencer, baba ocağı Karabük'te anıldı

Dünyanın önemli sopranolarından, "La Diva Turca", "La Gencer", "La Regina" olarak ün kazanan Leyla Gencer, vefatının 14. yılı dolayısıyla baba ocağı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çeşitli etkinliklerle anıldı.

Safranbolu'nun Yörük köyünden Hasanzade İbrahim Çeyrekgil ile aslen Polonyalı olan Alexandra Angela Minakovska'nın çocukları olarak 1928 yılında dünyaya gelen ve 80 yaşında vefat eden "Türk Divası" (Diva Turca) Gencer için Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı ile Safranbolu Belediyesi öncülüğünde anma etkinlikleri organize edildi.

Babaevinin bahçesindeki Leyla Gencer büstünün önünde başlayan etkinlikte, Karabük'ten yayın yapan BRTV Yönetim Kurulu Mehmet Çetinkaya, Yörük Köyü Kültür Mirasını Koruma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Hüseyin Remzi Çağlayan, Yazar Doğan Satmış ve "Tutkunun Romanı: Leyla Gencer" adlı kitabı kaleme alan Zeynep Oral, yaptıkları konuşmada, Çeyrekgil ailesi ve Leyla Gencer hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra ilçede bulunan Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezinde devam eden etkinlikte Zeynep Oral, imza günü gerçekleştirdi.

Katılımcılara, Gencer'in dedesiyle ünlenen börekten ikram edildi, Devlet Opera ve Balesi sanatçıları bir konser verdi.

Etkinlikler, Gencer'in hayatını anlatan belgeselin izlenmesi ile son buldu.

Etkinliklere, Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar, ile diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Leyla Gencer

İbrahim Çeyrekgil ile Alexandra Angela Minakovska'nın çocukları olarak 10 Ekim 1928'de Polonezköy'de dünyaya gelen Gencer, Notre Dame de Sion'da başladığı öğrenimine, İstanbul İtalyan Lisesi'nde devam etti.

İstanbul Konservatuvarında şan eğitimi alan Gencer, İstanbul Şehir Korosu'nda solo sanatçısı ve Ankara Devlet Tiyatrosunda solist olarak yer aldı.

"La Traviata"daki Violetta rolünü, Avrupa'nın çeşitli kentlerindeki operalarda oynayan, uluslararası festivallere katılan ve piyano eşliğinde resitaller veren Gencer, 1953'te ABD Başkanı Dwight Eisenhower için Çankaya Köşkü'nde verilen konserde Henry Purcell'a ait "Didone" aryasını söyledi.

Kariyeri boyunca Milano, Roma, Napoli, Venedik, Viyana, Paris, San Francisco, Köln, Buenos Aires, Londra, Rio de Janerio, Bilbao, Chicago gibi dünyanın birçok kentinde sahneye çıkan sanatçı, Lucia, Norma, Lady Macbeth, Queen Elizabeth, Filoria Tosca, Lucrezia, Madam Butterfly, Alceste, Aida, Violetta ve Leonora'nın sesi oldu.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Onur Ödülü Altın Madalyası bulunan Gencer, 1988'de verilen "Devlet Sanatçısı" unvanının yanı sıra en son 2007'de İtalya'da aldığı Caruso Ödülü'ne kadar pek çok önemli ödülün ve nişanın sahibi oldu.

Adına "Leyla Gencer Uluslararası Şan Yarışması" düzenlenen, hayatını anlatan "Leyla Gencer: La Diva Turc" belgeseli bulunan Gencer için 2004'te Türkiye'de gümüş hatıra parası basıldı.

Hakkında birçok kitap yazılan ve dünyada Türk Divası olarak tanınan Leyla Gencer, 10 Mayıs 2008'de Milano'daki evinde kalp ve solunum yetmezliğine bağlı olarak hayata veda etti.

Vefatının ardından Safranbolu'daki baba ocağı Yörük köyünde ünlü sanatçının büstü yapıldı. Anılarının yaşatılması amacıyla onarımı devam eden babaevinde Gencer'in kişisel eşyaları sergilenecek.