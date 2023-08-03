Dünyaca Ünlü Markaların Sahte Parfümlerine Operasyon

İSTANBUL'da dünyaca ünlü markalara ait parfümleri, merdiven altı olarak tabir edilen depolarda üreterek orijinal şişelerinin benzeriyle piyasaya süren şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Bakırköy ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları, dünyaca ünlü markalara ait parfümlerin sahtesini üreterek piyasaya süren şebekeye yönelik soruşturma başlattı. Ekipler, Zeytinburnu, Bayrampaşa ve Sultangazi ilçelerinde 5 ayrı adres tespit ederek, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 12 bin 295 adet dolu parfüm, 269 bin 692 adet boş şişe, boş parfüm kutusu, şişe kapağı, etiket gibi ürünler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin dünyaca ünlü parfümlerin sahtelerini ürettikleri, bu parfümleri orijinalinin birebir aynısı şişelerde tester ürün olarak yurtiçi ve yurtdışına sattıkları öğrenildi.