Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, yağışla birlikte ıssızlaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, yağışla birlikte ıssızlaştı

İhlas Haber Ajansı - İsa Akar - Güncel
 - Güncelleme:

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, yağışla birlikte ıssızlaştı Antalya'da yaz yağmuru Antalya'da aniden bastıran yaz yağışı serinletti.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, yağışla birlikte ıssızlaştı

Antalya'da yaz yağmuru

ANTALYA - Antalya'da aniden bastıran yaz yağışı serinletti. Yağışla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ıssızlaştı.

Bir çok ilde etkili olan yaz yağışı, turizm kenti Antalya'da da etkili oldu. Günlerdir kapalı olan ve yüksek ilçelere yağan yağış, öğleden sonra kent merkezine düştü. Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelenler yaz yağışına hazırlıksız yakalandı. Yağışla birlikte vatandaşlar sahili ter ketmeye başladı. Bazı vatandaşlar yağış altında deniz keyfi yaptı. Şemsiye altında denizi izleyenler de dikkat çekti. Tehlikeye aldırmayan vatandaşlar ağaç altılarına gizlendi. Varyant üzerinde olanlar ise kendilerini otobüs ve tramvay duraklarına attı. Islanmamak için karton ve havlu ile korunmaya çalışanlar ise görüntüler oluşturdu.

Yağmur altında gezi yapan Ahmet Özturşucu, " Antalya'nın yağışının çok farklı olduğunu belirterek, " Islanmalık bir yağmur. Aynı zamanda gezebiliyorsunuz. Biz şuanda geziyoruz. Konyaaltı plajı harika bir yer, yağmurda bile sahilin tadını çıkaranlar var. Yağışla Antalya daha güzel kaçırmamak lazım" dedi.

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Güncel

Konyaaltı Sahili Konyaaltı Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title