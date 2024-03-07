Dünyaca Ünlü Komedyen Jimmy Carr İstanbul'da Hayranlarıyla Buluştu

Dünyaca ünlü İngiliz komedyen Jimmy Carr, "Terribly Funny" ismini verdiği tek kişilik gösterisi ile İstanbul'da ilk kez hayranlarıyla buluştu.

TuzBiber Komedi Kulübü'nün organizasyonuyla TIM Show Center'da sahne alan komedyen, izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Carr, gösteri öncesi izleyicilerin gönderdiği soruları da esprili bir dille yanıtladı.

On beş yıldan fazladır komedyenlik yapan Jimmy Carr, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Ünlü komedyen, şimdiye kadar 10 kapalı gişe turnesinde 2 bin 500'den fazla gösteriye imza attı ve 2,5 milyondan fazla kişiye oynadı.

İngiltere'de "En İyi Canlı Stand-Up Turu" dalında Komedi Ödülü'nü kazanan Carr, 2016'da piyasaya sürdüğü "Jimmy Carr: Funny Business" ile Netflix için özel program kaydeden ilk İngiliz komedyen oldu.

Çok sayıda televizyon programında sunuculuk da yapan komedyen, çeşitli komedi filmlerinde de rol aldı.