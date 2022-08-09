Dünyaca ünlü Japon moda tasarımcısı Issey Miyake hayatını kaybetti Dünyaca ünlü Japon moda tasarımcısı Issey Miyake yaşamını yitirdi. Dünyaca ünlü Japon moda tasarımcısı Issey Miyake yaşamını yitirdi. Kyodo News'ün haberine göre, 84 yaşındaki moda tasarımcısı karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Japonya'nın Hiroşima kentinde doğan tasarımcının kendi ismini taşıyan markası bulunuyor. Yenilikçi tasarımları ve parfümleri ile tanınan Issey, moda endüstrisine katkılarından dolayı Kültür Nişanı'na (Order of Culture) layık görülmüştü. Güncel AA / Sümeyye Dilara Dinçer Issey Miyake Kyodo News Japon Güncel Haberler

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