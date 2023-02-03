Dünyaca ünlü İspanyol tasarımcı Rabanne hayatını kaybetti Güncel Haberler Dünyaca ünlü İspanyol tasarımcı Paco Rabanne, 88 yaşında hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü İspanyol tasarımcı Paco Rabanne, 88 yaşında hayatını kaybetti. Tasarımcının sahip olduğu modaevinin ana şirketi Piug, moda dünyasının önemli isimlerinden Paco Rabanne'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, 20. yüzyılın ufuk açıcı modacılarından olan Rabanne'nin anısının yaşatılacağı belirtildi. Le Telegramme gazetesindeki habere göre, Rabanne'nin Fransa'nın kuzeybatısındaki sahil bölgesi Brittany'ye bağlı Portsall ilçesindeki evinde 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Dünyaca ünlü modacının tasarladığı parfüm ve kıyafetler birçok ülkede satılıyor. Kaynak: AA / Güncel Paco Rabanne Güncel Haberler

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