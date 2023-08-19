Dünyaca Ünlü Çekirdeksiz Sultaniye Üzümünde Kurutma Başladı

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, üzüm üreticilerine gönderdiği mesajla iyi ve kaliteli kuru üzüm elde etmek için şeker oranlarının ölçülmesi gerektiğini vurguladı. Üzüm hasadının devam ettiği Manisa'da, üreticiler üzümlerini kurutmaya başladı.

Dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzümde kurutma başladı

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü üzüm üreticilerine gönderdiği kısa mesajla en iyi verimin nasıl alınacağı konusunda bilgilendirdi

MANİSA - Manisa'nın dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultani Üzümünde bir yandan hasat tüm hızıyla devam ederken bir yandan da kurutma işlemlerine başlandı. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de üreticilere gönderdiği mesajla iyi ve kaliteli kuru üzüm elde edebilmek için mutlaka şeker oranlarının ölçülmesi gerektiğini vurguladı.

Hem yaş hem de kuru olarak yıllık toplam 600 milyon dolar ihracat geliri getiren Manisa'nın dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultani Üzümünde hasat tüm hızıyla devam ediyor. Üzümlerini kuru olarak değerlendirmek isteyen üreticiler ise bağlardan kesilen üzümlerini bandırma yaparak üzüm sergilerinde kurutmaya başladı. Sadece Manisa için değil Türkiye ekonomisi içinde önemli ihracat kalemlerinden biri olan Çekirdeksiz Sultani üzümde kurutma işleminin başlaması üzerine Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de harekete geçti.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Manisa merkez ve 17 ilçede üretim yapan tüm üzüm üreticilerinin cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi. Üzümünü kurutmak isteyen çiftçilere, üzüm kurutmasında dikkat edilmesi gerekenlerin anlatıldığı mesajda, "Değerli Bağcılarımız, kurutmak maksatlı üzümler yüzde 22-24 şekere ulaştığında (22-24 briks) hasat edilmelidir. Daha erken hasat edilirse, hem kilo, hem de kalite kaybı meydana gelir. Bu nedenle üzüm şeker oranını ölçünüz, yüzde 22-24 şeker olmadan üzüm hasadı yapmayınız." uyarısında bulunuldu.

Alaşehir'deki bağlarda incelemelerde bulundu

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk yoğun bir hasat döneminin başladı Alaşehir'deki üzüm bağlarında da incelemelerde bulunarak üreticileri bilgilendirdi. Sultaniye üzümünü kurutarak değerlendirmek isteyen üzüm üreticilerine mesaj yoluyla ve üreticileri ziyaret ederek uyarılarda bulunduklarını belirten Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Türkiye'nin Çekirdeksiz Sultani Üzümünün yüzde 85'inin üretildiği Gediz Ovasında hasat yavaş yavaş başlamış durumda. Şekerleme oranı yüzde 22-24 gelen üzümlerimiz çiftçilerimiz tarafından kesiliyor, bandırma işlemi yapıldıktan sonra sergilere alınıyor ve dünyanın dört bir köşesine gidecek olan altın renginde sultani üzümler yolculuğa hazırlanıyor. Gediz Ovası'nda başlayan hummalı çalışmadan sonra dünyanın dört bir köşesine Avrupa'sına, Amerika'sına, Uzak Doğusu'na kadar kuru üzümün gönderildiği bereketli bir ova. Buradaki üreticilerimiz de buranın toprağının dilinden anlayarak üzümü en iyi şekilde yetiştirerek dünya sofralarıyla buluşturuyor. Kuru üzümde öncelikle hasadı yaparken, tozuma yapmadan hasat yapmalı, sergilerde çürük, küflü taneleri sergilerden ayırmak gerekiyor. İyi ve kaliteli kuru üzüm elde etmek için bunlara dikkat etmek gerekiyor. Kuru üzüm yapmak için üzüm kesilirken mutlaka şekerleme oranı yüzde 22-24 olması gerekiyor, üreticilerimiz bu orana mutlaka uymaları gerekiyor. Bu kuru üzümde kaliteyi ve verimi önemli derecede etkiliyor" dedi.