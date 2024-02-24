Dünyaca Ünlü Besteci Rossini'nin '2. Mehmet' Operası İstanbul'da Prömiyer Yaptı

Dünyaca ünlü besteci Gioachino Rossini ve librettist Cesare della Valle tarafından kaleme alınan "2. Mehmet" (Maometto II) operasının prömiyeri bu akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) bünyesinde sahnelenecek eser, Fatih Sultan Mehmet'in Venedik Cumhuriyeti hakimiyetindeki Eğriboz kuşatması sırasında yaşadıklarını anlatıyor.

Eser aynı zamanda Gioacchino Rossini'nin en yenilikçi ve iddialı operası olarak değerlendiriliyor.

Ünlü orkestra şefi Alessandro de Marchi'nin yönetimini üstlendiği esere İDOB Orkestrası eşlik ederken, rejiyi daha önce birçok Gioacchino Rossini oyunu sahneye koyan Renato Bonajuto yönetiyor.

Eserin dekor tasarımını Zeki Sarayoğlu, kostüm tasarımını Gizem Betil, ışık tasarımını Ahmet Defne yaparken, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu'nu Paolo Villa yönetiyor. Eserdeki koreografi ise Nil Berkan İmzalı.

Tüm dekor ve kostümler İDOB atölyelerinde hazırlandı

Operanın rejisörü Renato Bonajuto, orkestra şefi Alessandro de Marchi, oyuncular Mert Süngü, Burak Bilgili ve İDOB Müdürü Caner Akgün prömiyer öncesi yapılan son provada AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

AKM ve İDOB'un tüm imkanlarının kullanıldığı hacimli bir operanın repertuvara eklenmesi hakkında Akgün, marangozdan kunduracısına, demirden boyahanelere kadar tüm prodüksiyonu yerli imkanlarla İDOB atölyelerinde yaptıklarını anlattı.

Akgün, "Yaş sınırı düşük bir seyirci kitlemiz var. Gençlerin ve orta yaşlı kesimin de Fatih Sultan Mehmet'in bu incelikli yapısını tanımaları bizi çok mutlu ediyor." dedi.

"Böyle bir sahneyi Avrupa'da bulmak çok zor oluyor"

Rejisör Renato Bonajuto, AKM Türk Telekom Opera Salonu teknolojisinin gelişmiş olduğuna değinerek, "2. Mehmet" gibi komplike bir sahne kurgusuna sahip operada, dönen sahne, asansör gibi tüm imkanlardan yararlandıklarını söyledi.

Bu eser için sahnedeki bütün özellikleri kullandıklarını belirten Bonajuto, "Dönen sahne, asansörler, ışıklar. Mutluyuz, çünkü böyle bir sahneyi Avrupa'da bulmak çok zor oluyor. Bu çok büyük bir şans İstanbul için, Türkiye için." diye konuştu.

Orkestra şefi Alessandro de Marchi ise, Türkiye'de ilk defa bulunmanın kendisi için çok güzel bir his olduğunu, İDOB Orkestrası ile yakaladıkları uyumla birlikte ilk anından beri kendini evinde gibi hissettiğini ifade etti.

AKM sahnesi hakkında Marchi, "Burada ufak detaylar üzerine çalışma imkanı bulduk. Bu kadar çok sesin, enstrümanın olduğu aynı zamanda gerçek bir atın olduğu bir sahnede detaylar önemli. Büyük resmin güzelliği buradan geliyor." değerlendirmesini yaptı.

"Bu operanın evrensel bir fikri var"

Oyunu daha önce Almanya'da da oynadıklarını ve Alessandro bir Rossini uzmanıyla çalışmanın çok keyifli olduğunu söyleyen Mert Süngü de, "Bu operanın evrensel bir fikri var. Fatih Sultan Mehmet yurt dışında da çok önemli bir figür, İtalya'da özellikle. Rossini'nin bunu yazma sebebi de bu." diyerek, herkesin kendisinden bir parça bulabileceği "2. Mehmet" operasına sanatseverleri davet etti.

Operada 2. Mehmet rolünde oynayan Burak Bilgili ise eserin dayandığı Eğriboz savaşının çok bilinmediğinden bahsederek, yurt dışında birçok sanatçının Türklere bakarken bir merhamet gördüğünü, hayranlık beslediğini aktardı.

Rossini'nin teknik olarak Türkleri kahramanca bir bas tonla yazdığı yorumunda bulunan Bilgili, "Rossini, bir Türk opera sanatçısının Türk karakterini söyleyeceğini hayal edemezdi." ifadesini kullandı.

Eser, 24 Şubat'taki prömiyerinin ardından 28 Şubat, 2 ve 6 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

"2. Mehmet" operasında "2. Mehmet" rolünde Burak Bilgili ve Doğukan Özkan, "Anna" rolünde Dilruba Bilgi ve Gülbin Günay, "Calbo" rolünde Barbora Hitay, Asude Karayavuz ve Esen Demirci, "Paolo Erisso" rolünde Mert Süngü ile Ufuk Toker, "Condulmiero" rolünde Berk Dalkılıç ve Yoel Keşap, "Selim" rolünde Hazal Ata ve Anıl Önder dönüşümlü olarak oynuyor.