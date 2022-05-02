Dünyaca ünlü Anzer Yaylası'nda Mayıs ayında kar sürprizi - Haberler

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Dünyaca ünlü Anzer Yaylası'nda Mayıs ayında kar sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Cengiz Yıldırım - Güncel
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Dünyaca ünlü Anzer Yaylası'nda Mayıs ayında kar sürprizi Rize'nin Dünyaca ünlü Anzer Yaylası, Mayıs ayında beyaza büründü.

RİZE (İHA) - Dünyaca ünlü Anzer Yaylası'nda Mayıs ayında kar sürprizi

RİZE - Rize'nin Dünyaca ünlü Anzer Yaylası, Mayıs ayında beyaza büründü.

Rize'de dün gece etkili olan soğuk hava kendisini kar yağışına bıraktı. Dün başlayan kar yağışı ile Rize'nin Dünyaca ünlü Anzer Balının yetiştirildiği 2 bin 105 rakımda bulunan Anzer Yaylasına kar yağdı. Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Anzer Yaylası görsel güzellik oluşturdu. Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı / Cengiz Yıldırım - Güncel

Mayıs, Rize, kar, Güncel, Haberler

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