- Dünya Yetimler Günü'nde Ağrı'daki yetimler unutulmadı

AĞRI - Türk Kızılay'ı Ağrı Şubesi Dünya Yetim Günü nedeniyle iftar programı düzenledi.

Dünya Yetim Günü nedeniyle Türk Kızılay'ı Ağrı Şubesi tarafından yetim çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi. Düzenlene iftar programına Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı katıldı. Çocuklarla bir araya gelip onlarla bir süre sohbet eden Vali Varol ve Başkan Sayan, fotoğraf çektirdikten sonra çocuklarla aynı masada iftar yemeği yedi.

Türkiye'de hiçkimsenin yalnız olmadığını vurgulayan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olduğu yerde hiç kimse yalnız ve kimsesiz değildir. Bizler Devletimizin tüm imkanlarını kullanarak her zaman evlatlarımızın yanındayız" ifadelerine yer verdi.

Programda konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Bizler buradaki kardeşlerimizi elimizden geldiğince desteklemeye devam edeceğiz. Allah kimseyi yetim bırakmasın. İnsan bazen annesinden bazende babasından yetim kalır. Bana göre en büyük yetimlik insanın devletinin olmayışıdır. Allah kimseyi devletsiz bırakmasın. Ömrümüz ve imkanımız yettikçe sizlere destek olacağız." dedi.