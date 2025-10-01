Dünya Yaşlılar Günü Etkinliği İstanbul'da Kutlandı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleri bir araya geldi.

Bahçelievler Huzurevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, yaşlıların toplum için bir değer olduğunu ifade etti.

Bugün yaşlılarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Boztepe, "Rabb'im hepinize sağlıklı ve uzun ömürler versin. Dualarınız bizim için çok kıymetli. Bizler de her türlü talebinizi devletimizin imkanları çerçevesinde karşılamaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner de yaşlılara verilen hizmetlerin devletin gücünü gösterdiğini belirtti.

Sağlık hizmetlerinde yaşlıların her zaman öncelikli olduğunu vurgulayan Güner, "Sizler bu ülkeye anne, baba, komşu, kardeş olarak hizmet ettiniz. Bundan sonra hizmet etmek bizim vazifemizdir. Sağlık sorunlarınızda ilk önce sizlere bakılacak. Hastaneye gelmenize gerek olmayan durumlarda biz sizin ayağınıza geleceğiz." diye konuştu.

Güner, yaşlıların tecrübelerinin gelecek nesiller için yol gösterici olduğunu kaydederek, "Biz yaşlılığın ne demek olduğunu bilmeyiz ama siz gençliğin değerini hepimizden daha iyi bilirsiniz. Dualarınız bu memleket için çok kıymetli. Rabb'im sizlere sağlık ve huzur versin." dedi.

Konuşmaların ardından Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli fizyoterapist eşliğinde yaşlılara esneme ve müzikli ritim hareketleri yaptırıldı.

Bahçelievler Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun huzurevi sakinleri için şarkılarını seslendirdiği etkinlikte, protokol üyeleri ile yaşlı bireyler bocce oynadı.