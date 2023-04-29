Dünya Veteriner Hekimler Günü Edirne'de törenle kutlandı

Edirne'de, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Trakya Veteriner Hekimler Odasınca Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende anıt çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda konuşan Oda Genel Sekreteri Semih Yamaç, veteriner hekimler gününün farkındalık oluşturmak amacıyla 2001 yılından beri tüm dünyada kutlandığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda veteriner ve veterinerlik öğrencisinin hayatını kaybettiğini anımsatan Yamaç, depremin yaralarını sarmak için meslektaşları ve vatandaşlarla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Yamaç, veteriner hekimlerin halk sağlığı açısından önemli görevleri yerine getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki insan ve hayvan sağlığının temel yapı taşı veteriner hekimlerdir. Geçtiğimiz süreç göstermiştir ki Kovid-19 salgınından çıkış kapımız ve malumunuz şap hastalığından kurtuluş anahtarımız olan aşılar yine veteriner hekim meslektaşlarımız tarafından üretilmiştir.

İnsan sağlığının vazgeçilmez bir parçası, gıda zincirinin önemli bir halkası olan mezbahalarda görev yapan meslektaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederiz."