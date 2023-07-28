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Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın Açılış Töreninde Görkemli Havai Fişek Gösterisi

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CHENGDU, 28 Temmuz (Xinhua) -- 31. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversite Yaz Oyunları Cuma günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde muhteşem bir törenle başladı.

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın Açılış Töreninde Görkemli Havai Fişek GösterisiÇin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde yapılan havai fişek gösterisi, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Huang Wei/Xinhua)

CHENGDU, 28 Temmuz (Xinhua) -- 31. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversite Yaz Oyunları Cuma günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde muhteşem bir törenle başladı.

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın Açılış Töreninde Görkemli Havai Fişek GösterisiÇin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde yapılan havai fişek gösterisi, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Jin Meiduoji/Xinhua)

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın Açılış Töreninde Görkemli Havai Fişek GösterisiÇin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde yapılan havai fişek gösterisi, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Huang Wei/Xinhua)

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın Açılış Töreninde Görkemli Havai Fişek GösterisiÇin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde yapılan havai fişek gösterisi, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Huang Wei/Xinhua)

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın Açılış Töreninde Görkemli Havai Fişek GösterisiÇin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde yapılan havai fişek gösterisi, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Jin Meiduoji/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Güncel Haberler

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