Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın Açılış Töreninde Görkemli Havai Fişek Gösterisi

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde yapılan havai fişek gösterisi, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Huang Wei/Xinhua)
CHENGDU, 28 Temmuz (Xinhua) -- 31. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversite Yaz Oyunları Cuma günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde muhteşem bir törenle başladı.
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde yapılan havai fişek gösterisi, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Jin Meiduoji/Xinhua)
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde yapılan havai fişek gösterisi, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Huang Wei/Xinhua)
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde yapılan havai fişek gösterisi, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Huang Wei/Xinhua)
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde yapılan havai fişek gösterisi, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Jin Meiduoji/Xinhua)