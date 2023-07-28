Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın Açılış Töreni Çin'in Chengdu Kentinde Başladı

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde performans sergileyen sanatçılar, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Jiang Hongjing/Xinhua)
CHENGDU, 28 Temmuz (Xinhua) -- 31. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversite Yaz Oyunları Cuma günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde muhteşem bir törenle başladı.
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde performans sergileyen sanatçılar, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Jiang Hongjing/Xinhua)
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde havai fişek gösterisi, 28 Temmuz 2023. (Xinhua/Jia Haocheng)
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde havai fişek gösterisi, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Jiang Hongjing/Xinhua)
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde Çin bayrağı göndere çekiliyor, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)