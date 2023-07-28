Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın Açılış Töreninden Renkli Kareler

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde yürüyen Çinli spor kafilesi, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Liu Kun/Xinhua)
CHENGDU, 28 Temmuz (Xinhua) -- 31. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversite Yaz Oyunları, Cuma günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde muhteşem bir törenle başladı.
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde yürüyen Üniversite Oyunları'nın maskotu Rongbao, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Liu Kun/Xinhua)
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde yürüyen Çinli spor kafilesi, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Jiang Hongjing/Xinhua)
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde ışıklandırılan Dong'an Gölü Spor Parkı'ndaki ana stadyum, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Huang Wei/Xinhua)
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde ışıklandırılan Dong'an Gölü Spor Parkı, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Huang Wei/Xinhua)