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Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın Açılış Töreninden Renkli Kareler

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CHENGDU, 28 Temmuz (Xinhua) -- 31. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversite Yaz Oyunları, Cuma günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde muhteşem bir törenle başladı.

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın Açılış Töreninden Renkli KarelerÇin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde yürüyen Çinli spor kafilesi, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Liu Kun/Xinhua)

CHENGDU, 28 Temmuz (Xinhua) -- 31. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversite Yaz Oyunları, Cuma günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde muhteşem bir törenle başladı.

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın Açılış Töreninden Renkli KarelerÇin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde yürüyen Üniversite Oyunları'nın maskotu Rongbao, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Liu Kun/Xinhua)

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın Açılış Töreninden Renkli KarelerÇin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde yürüyen Çinli spor kafilesi, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Jiang Hongjing/Xinhua)

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın Açılış Töreninden Renkli KarelerÇin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde ışıklandırılan Dong'an Gölü Spor Parkı'ndaki ana stadyum, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Huang Wei/Xinhua)

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın Açılış Töreninden Renkli KarelerÇin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde ışıklandırılan Dong'an Gölü Spor Parkı, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Huang Wei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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