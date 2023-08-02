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Dünya Üniversite Oyunları Sporcuları Çin Kültürüne Ait Ögelerle Tanışıyor

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CHENGDU, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları Köyü'nde Sichuan Müzik Konservatuvarı araştırmacısı Wang Ting'in yardımıyla yedi telli bir çalgı olan Guqin çalmayı öğrenen Moldovalı Alexandr Bulat (solda),

CHENGDU, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları Köyü'nde Sichuan Müzik Konservatuvarı araştırmacısı Wang Ting'in yardımıyla yedi telli bir çalgı olan Guqin çalmayı öğrenen Moldovalı Alexandr Bulat (solda), 31 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)¦

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Güncel Haberler

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