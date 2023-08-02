Dünya Üniversite Oyunları Sporcuları Çin Kültürüne Ait Ögelerle Tanışıyor

CHENGDU, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları Köyü'nde Sichuan Müzik Konservatuvarı araştırmacısı Wang Ting'in yardımıyla yedi telli bir çalgı olan Guqin çalmayı öğrenen Moldovalı Alexandr Bulat (solda),