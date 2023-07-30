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Dünya Üniversite Oyunları'nın Okçuluk Müsabakasında Bronz Madalyayı Çin Taipeisi Kazandı

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CHENGDU, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Çin ile Çin Taipeisi arasında oynanan Okçuluk Karma Takım Bronz Madalya maçını kazanan Çin Taipeisi takımı kutlama yapıyor, 30 Haziran 2023.

CHENGDU, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Çin ile Çin Taipeisi arasında oynanan Okçuluk Karma Takım Bronz Madalya maçını kazanan Çin Taipeisi takımı kutlama yapıyor, 30 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhang Long/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Güncel Haberler

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