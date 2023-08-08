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Dünya Üniversite Oyunları'nın Kapanış Töreninde Havai Fişek Gösterisi Düzenlendi

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CHENGDU, 8 Ağustos 2023 (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın kapanış törenindeki havai fişek gösterisi görülüyor, 8 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Liu Kun/Xinhua)

CHENGDU, 8 Ağustos 2023 (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın kapanış törenindeki havai fişek gösterisi görülüyor, 8 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Liu Kun/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Güncel Haberler

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