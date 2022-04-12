Dünya üçüncüsü Down Sendromlular Futsal Milli Takımı yurda döndü

Peru'da düzenlenen Dünya Kupası'nda üçüncü olan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, yurda döndü.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan havalanan uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaşan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı kafilesini, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve diğer ilgililer çiçeklerle karşıladı.

Havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Sporun başkentinden bugün dünya üçüncüsü olarak ülkemize dönmemiz, kupayı buraya getirmemiz çok önemlidir. Buradan bütün down sendromlu çocuğu olan ailelere, ülkemizde yaşayan bütün ailelere şu mesajı veriyoruz, sporla engelleri aşarak dünyanın diğer bir ucuna gittik. Peru'dan getirdiğimiz bu madalyalar, bu kupa çok önemlidir." diye konuştu.

"Bu kupanın buraya gelmesi, son yıllarda ülkemizde engellilere verilen değerin karşılığıdır." diyen Aydın, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Avrupa'yı temsilen Dünya Kupası'na gidip Brezilya, Arjantin, Şili, Peru ile tarihi bir mücadele verip bu kupayı buraya getirmesinden dolayı bütün aslanlarımı gözlerinden öpüyorum. Bu kupayı gerek federasyon gerekse özel sporcular camiası olarak bu imkanları bize veren, engelleri sporla aşmamızı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a armağan ediyoruz. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanımıza götüreceğiz. Aynı zamanda ulaşım sponsorumuz olan Türkiye Futbol Federasyonuna teşekkür ediyoruz."

Milli takımın kaptanı Birkan Dikici ise "Dünya üçüncüsü olmak çok mutluluk ve gurur verici bir şey. Hocalarımız ve başkanımızın desteğiyle üçüncü olup kupayı aldık. Kupayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ımıza armağan ediyoruz." diye konuştu.