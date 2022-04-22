Dünya Türk İş Konseyi, Lübnan'ın Türkmen köyünde iftar programı düzenledi

Dünya Türk İş Konseyi ve Lübnan Türk Kültür Merkezi, Lübnan'ın Akkar vilayetindeki Türkmen köyünde iftar programı yaptı.

Dünya Türk İş Konseyi Temsilcisi Kemal Maksud tarafından Türkmen Aydamun köyünde düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Azerbaycan Beyrut Büyükelçiliği Konsolosu Şahin Pahanov, Akkar Evkaf Dairesi Başkanı Malik Cedide ve Türkmenler katıldı.

İftar yemeğinden sonra bir konuşma yapan Ulusoy, mübarek ramazan ayında sofraya davet edilmekten oldukça mutlu olduğunu söyledi.

Dayanışmanın en çok yaşandığı bu ayda yardıma muhtaç tüm insanlara kapıların açıldığını belirten Ulusoy, "Türkiye olarak hem kurumlar hem de STK'larımızla kardeş gördüğümüz Lübnan'ın yanında durmaya çalışıyoruz. Bilhassa ramazan ayında bu dayanışmayı ileriye götürmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ramazan ayında Lübnan için yaptığı insani yardımdan gururla söz edebileceklerini dile getiren Ulusoy, "Lübnanlı kardeşlerimiz için ramazan ayında tam bir dayanışma ve yardım seferberlik kampanyası başlattık." dedi.

Program, Ulusoy'un, Dünya Türk İş Konseyi adına yetimler için hazırlanan hediyeleri takdim etmesinin ardından sona erdi.