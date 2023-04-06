Dünya Türk İş Konseyi, Güney Afrika'da iftar programı düzenledi

CAPE Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde iftar programı düzenledi.

Johannesburg'un Melrose Arch bölgesinde gerçekleştirilen iftar etkinliğine, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş ile birlikte DTİK Afrika, Ortadoğu ve Körfez Bölge Komite Başkanı Abubekir Salim ve Büyükelçilik görevlileri katıldı.

DTİK Güney Afrika Ülke Temsilcisi Yüksel Timur, AA muhabirine, bu iftar programının iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişi bakımından oldukça verimli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Timur, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen sene 3 milyar doları aşarak rekor kırdığını belirterek, bu hacmin gelecekte katlanarak artmasını beklediklerini ifade etti.