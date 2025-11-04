Haberler

Dünya Türk Dili Ailesi Günü 15 Aralık'ta Kutlanacak

Güncelleme:
Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, UNESCO tarafından 15 Aralık'ın 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' olarak ilan edilmesini memnuniyetle karşıladı. Bu karar, Türk dilinin tarihi ve kültürel mirasını yüceltmeyi amaçlıyor.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 15 Aralık'ın, "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmesini memnuniyetle karşıladı.

Ömüraliyev, dün Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen UNESCO 43. Genel Konferansı sırasında 15 Aralık'ın "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" olarak ilan edilmesine yönelik karara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu kararı memnuniyetle karşıladığını belirten Ömüraliyev, "Bu önemli karar, Türk dilinin kadim köklerini ve evrensel değerlerini vurgulamakta, Türk medeniyetinin birleştirici unsuru olarak sahip olduğu derin tarihi mirası yansıtmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kararın alınmasına katkı sağlayan üye ve gözlemci devletleri tebrik eden Ömüraliyev, "Kültür ve dil çeşitliliğin korunmasına adanmış en önde gelen kurum olan UNESCO çatısı altında bu günün ilan edilmesi, aynı zamanda Türk dünyasının yükselen kimliğinin, değerlerinin ve günümüz küresel sahnesindeki artan rolünün de bir teyidi niteliğindedir." dedi.

Genel Sekreter Ömüraliyev, "Türk Devletleri Teşkilatı olarak, müşterek tarihi ve kültürel mirasımızın tanıtılması, Türk halkları arasındaki birliğin güçlendirilmesi ve ortak vizyonumuzun ilerletilmesi yönündeki kararlılığımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
