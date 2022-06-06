Dünya turizm sektöründe toparlanma Kovid-19 kısıtlamalarının azalmasıyla ivme kazandı - Haberler

Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan BM Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ), 2022'nin ilk çeyreğinde uluslararası turist sayısının yıllık bazda yüzde 182'lik artış gösterdiğini duyurdu.

Kovid-19 salgınından dolayı son iki yıldır büyük bir düşüş yaşayan turizm sektörü, aşılamanın etkisiyle vaka ve hastanede tedavi görenlerin sayısındaki gerilemelerle hızlı bir şekilde toparlanmaya başladı.

BMDTÖ, uluslararası turist sayısının, Ocak-Mart 2022'de, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 182'lik artışla 117 milyona ulaştığını açıkladı.

"Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarının azalmasının ve güven artışının, turizm sektörünün toparlanmasındaki temel neden olduğunu" belirten BMDTÖ, bölgelere göre bakıldığında Avrupa ve Amerika'nın turizmdeki iyileşmede "lider konumda" olduğunu vurguladı.

Verilere göre, 2022'nin ilk çeyreğinde, 2021'in aynı dönemine oranla uluslararası turist sayısı Avrupa'da yüzde 280, Amerika'da yüzde 117 arttı.

Ancak turizmin rekor seviyede olduğu 2019'daki verilerle kıyaslandığında Avrupa'nın yüzde 43, Amerika'nın yüzde 46 geride olduğu bilgisi paylaşıldı.

Aynı şekilde 2021'e kıyasla 2022'nin ilk çeyreğinde Orta Doğu'da yüzde 132'lik, Afrika'da yüzde 96'lık, Asya ve Pasifik'te ise yüzde 64'lük artış olduğu görüldü.

Dünya Turizm Örgütü ayrıca, 2 Haziran'dan itibaren 31'i Avrupa'da olmak üzere dünyada toplam 45 destinasyonda Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını hatırlattı.

Uluslararası turist sayısının ve turizm gelirlerinin halen 2019'un seviyelerinin yüzde 61 altında olduğunu vurgulayan BMDTÖ, "olumlu beklentilere rağmen, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu zorlu ekonomik durumun uluslararası turizmin canlanması için bir risk oluşturduğunu" bildirdi.