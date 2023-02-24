Dünya Turizm Örgütü: Çin'in Yeniden Açılmasıyla Dünya Turizmindeki 'Eksik Parça' Tamamlandı

MADRİD, 24 Şubat (Xinhua) -- Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Çin'in küresel turizm pazarına kattığı büyük etkiye dikkat çekerek ülkenin turizme yeniden açılmasının önemini vurguladı.

UNWTO tarafından Perşembe günü yapılan basın açıklamasında, "Çin'in turizme yeniden açılması, tarihindeki en kötü krizi yaşayan dünya turizminin toparlanması için gerekli 'eksik parçayı' temsil ediyor" denildi.

2019 yılında yani Kovid-19 pandemisi öncesi Çin, dünyanın en büyük dış turizm pazarıydı. UNWTO verilerine göre, Çinli turistler 166 milyon uluslararası seyahat gerçekleştirdi ve büyük kısmı gelişmekte olan ekonomilerdeki destinasyonlarda olmak üzere 270 milyar ABD doları harcadı.

Pandemi nedeniyle 2020-2022 yılları arasında küresel çapta yaklaşık 3 trilyon ABD doları turizm geliri kaybedildiğini vurgulayan örgüt, Çin'in seyahat kısıtlamalarını kaldırmasının tüm dünyaya fayda sağlayacağını söyledi.

Çin vatandaşlarının 2019'da 6 milyar yurt içi seyahat gerçekleştirdiğini belirten UNWTO, bunun turizmin Çin'deki kırsal topluluklar da dahil olmak üzere istihdam ve ekonomik büyüme için önemli bir itici güç olduğunu ifade etti.

UNWTO, Çin'in yeniden açılmasının damlama etkisiyle diğer ekonomik sektörlere de fayda sağlayacağını ve yerel, ulusal ve küresel düzeyde daha fazla dinamizm yaratılmasına yardımcı olacağını söyledi.

Genel Sekreter Zurab Pololikashvili başkanlığındaki UNWTO heyeti, Çin'in turizme yeniden açılmasını kutlayan bir etkinliğe katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'den Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'ya seyahat etti. Çin Kültür ve Turizm Bakanı Hu Heping de Cuma günü Hangzhou'da heyetle biraraya geldi.