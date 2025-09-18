Haberler

Dünya Ticaret Örgütü'nden Yapay Zeka ve Ticaret İlişkisi Raporu

Dünya Ticaret Örgütü, yapay zeka kullanımının 2040 yılına kadar küresel ticareti yüzde 40 artırabileceğini belirtti. Cenevre'deki lansmanda, dijital uçurumların kapatılması gerektiğine vurgu yapıldı.

CENEVRE, 18 Eylül (Xinhua) -- İsviçre'nin Cenevre kentindeki Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) genel merkezinde, kurumun en önemli yayını olan Dünya Ticaret Raporu'nun 2025 baskısının lansmanı sırasında konuşma yapan DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, 17 Eylül 2025.

Dünya Ticaret Örgütü, yapay zeka kullanımının 2040 yılına kadar küresel ticareti yaklaşık yüzde 40 oranında artırabileceğini belirtirken, dijital uçurumların kapatılmasının gerekliliğini vurguladı. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)

