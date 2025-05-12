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Dünya Ticaret Örgütü'nden Çin-ABD İlişkilerine Pozitif Değerlendirme

Dünya Ticaret Örgütü'nden Çin-ABD İlişkilerine Pozitif Değerlendirme
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Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Çin ve ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler üst düzey toplantısının olumlu sonuçlanmasının, sadece iki ülke için değil, dünya için önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

CENEVRE, 12 Mayıs (Xinhua) -- Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkiler üst düzey toplantısının ileriye dönük önemli bir adım olduğunu söyledi.

Okonjo-Iweala pazar günü yaptığı açıklamada, görüşmelerin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Genel Direktör, mevcut küresel gerilimlerin ortasında böyle bir ilerlemenin sadece ABD ve Çin için değil dünyanın geri kalanı için de önem arz ettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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