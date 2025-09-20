Dünya Temizlik Günü'nde Keşan'da Büyük Katılım

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Dünya Temizlik Günü etkinliği kapsamında gönüllülerce 3 saatte 100 büyük torba içinde atık toplandı.

Haydi Yapalım Derneği (Let's Do It Türkiye), Keşan Belediyesi, Keşan Saros Doğa ve Spor (SARDOS) Derneği ve TEMA Vakfı Keşan temsilciliği tarafından Dünya Temizlik Günü kapsamında; Yeni Mahalle'deki Kale Tepe Mevkisi girişindeki ağaçlık alanda çevre temizlik etkinliği düzenlendi. Etkinliğe; Keşan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Büyükvarlık, Haydi Yapalım Derneği Temsilcisi Ayhan Altındiş, Keşan DOÇEK Başkanı Faruk Eker, TEMA Vakfı Keşan Temsilcisi Gülay Demir Ardalı ve aralarında çocukların da bulunduğu gönüllüler katıldı. Temizlik etkinliği kapsamındaİ yaklaşık 3 saatte 100 büyük boy plastik torbada cam, plastik, kağıt ve metal atık toplandı. Toplanan atıklar arasında araba lastiği, ayakkabı ve giyim eşyaları olması dikkat çekti. Etkinlik kapsamında bazı noktalara çevrenin temiz tutulması konusunda uyarıcı levhalar asıldı.

'BİR GÜN DEĞİL, HER GÜN TEMİZLİK'

Keşan DOÇEK Başkanı Faruk Eker, "Amacımız sadece bir gün temizlik yapmak değil, 'haydi yapalım' diyerek temiz bir geleceğin adımlarını atmaktır. Türkiye'de 2018 yılından bu yana Haydi Yapalım Derneği koordinasyonunda düzenlenen Dünya Temizlik Günü etkinlikleri büyük bir başarıya imza attı. Bugüne kadar Ağrı'dan, Edirne'ye 81 ilimizde 300 binden fazla insanın katıldığı etkinlikler yapıldı. 2022 yılında 81 ilde 239 temizlik noktasında 116 binden fazla gönüllü ile gerçekleştirdiğimiz atık toplama hareketi çöp körlüğü mücadelesinde önemli bir kilometre taşı oldu ve kitlesel olarak farkındalık yarattı. 2024 yılında ise yine 81 ilde 398 temizlik noktasında 100 binden fazla gönüllüyle gerçekleştirdiğimiz bu hareket her yıl büyüyerek devam etmektedir. Çöp körlüğünü yenmek ve atıkları doğru yönetmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Amacımız hem temizlik bilincini yaygınlaştırmak, çevremizi korumak ve daha temiz bir dünya için kalıcı adımlar atmaktır. Hedefimiz sadece bir gün değil, her gün temizlik felsefesini insanlara aşılamaktır" dedi.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,