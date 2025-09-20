Dünya Temizlik Günü'nde Gençlerden Çevre Temizliği Etkinliği

Dünya Temizlik Günü kapsamında Iğdır ve Kars'ta bir araya gelen gençler, farkındalık oluşturmak için çevre temizliği yaptı.

Iğdır'da Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezindeki gençler ve Yeşilay gönüllüleri, çevre farkındalığı kapsamında bir araya geldi.

Gönüllüler, Iğdır-Kars kara yolu kenarındaki çöpleri toplayarak çuvallara doldurdu. Daha sonra toplanan çöpler, geri dönüşüm türlerine göre ayrılarak değerlendirildi.

Gençler, topladıkları cam şişeleri de çeşitli etkinliklerde kullanmak üzere boyayıp üstüne resim çizdi.

Iğdır Gençlik ve Spor Müdürü Recai Şahin, gazetecilere, farkındalık için Dünya Temizlik Günü'nün önemine dikkati çekti.

Gençlik merkezlerindeki gönüllü gençler ve Yeşilay gönüllüleriyle çevre bilinci oluşturmak, farkındalık faaliyeti için bir araya geldiklerini anlatan Şahin, "Önce çöplerimizi topladık, sonra bunları ayrıştırdık. Ayrışan çöplerden de dönüşme imkanı olanları yine doğaya, çevreye kazandırmak amaçlı gençlerimizle beraber farkındalık faaliyeti oluşturduk." dedi.

Halk arasında çevre temizliğine ve geri dönüşüme dikkati çekmek istediklerini, bu nedenle böyle bir etkinlik düzenlediklerini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Toplumsal farkındalık faaliyeti, çevrenin temiz tutulması, dönüşüme katkı sağlamak, geri dönüşüme ve ileri dönüşüme katkı sağlamak, bunları amaçladık. Gençlerimiz bu farkındalığı kazansınlar, sevdiklerine, çevrelerine bunu yaysınlar diye tasarladık."

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri, Acısu ormanlık alanını temizledi.

Kars Gençlik Hizmetleri Müdürü Fahrettin Yaşar Turan, gazetecilere, Dünya Temizlik Günü kapsamında Sarıkamış'ta buluştuklarını belirterek, "Gençlik merkezlerindeki gönüllü gençlerimizle çevre bilinci oluşturmak, Sarıkamış'ın eşsiz doğasında temizlik yaparak farkındalık oluşturmaya çalıştık." diye konuştu.

Etkinliğe, Sarıkamış Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım da katıldı.