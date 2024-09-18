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Dünya Temizlik Günü'nde Çamlıbel Mahallesi'nde Etkinlik Düzenlendi

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Çamlıbel Mahallesi'nde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte mahalle sakinleri, atıkların ayrıştırılması ve çevre duyarlılığının artırılması amacıyla bir araya geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir araya gelen kırsal Çamlıbel Mahallesi sakinleri, çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Sinema ve seslendirme sanatçısı Tuncel Kurtiz'in bir süre yaşadığı ve mezarının bulunduğu Kazdağları eteklerindeki mahallenin sokaklarında, çevre kirliliğine karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Çamlıbel Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği öncülüğünde çalışma yürütüldü.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinatörü Yurt Yıldırım, Çamlıbel Muhtarı Mustafa Çambel, dernek üyeleri ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, bahçe duvarları beyaza boyandı ve alan temizliği yapıldı.

Toplanan çuvallar dolusu kağıt, plastik, cam ve metal gibi atıklar geri dönüşüm için ayrı poşetlere konularak mahalle meydanında sergilendi.

Dernek üyelerinin hazırladığı çevre duyarlılığını artırıcı ve uyarıcı dövizler eşliğinde sürdürülen etkinlik çerçevesinde, Çamlıbel'in hatırasını yaşatacak Etnografya Evi'nin açılışı da gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Ertaş, yaptığı konuşmada, katılımcı, çözüm odaklı örnek yaklaşımlarından dolayı mahalle halkına teşekkür ederek, sorunların farkında olduklarını, çözümü için azami gayreti göstereceklerini söyledi.

Derneğin başkanı Ali Osman Kaya ve muhtar Çambel de etkinlikte emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel

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