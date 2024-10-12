Dünya Tarımsal Gıda İnovasyon Konferansı'nda İklim Değişikliği Vurgusu
Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirilen 2024 Dünya Tarımsal Gıda İnovasyon Konferansı'nda, iklim değişikliğinin etkileri ve tarımsal gıda sistemlerinde inovasyon konuları ele alındı. Yaklaşık 800 uzmanın katıldığı konferansta, düşük karbonlu geçiş için acil eylem çağrısı yapıldı.
BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'den ve dünyanın dört bir yanından yaklaşık 800 uzman, Cuma günü 2024 Dünya Tarımsal Gıda İnovasyon Konferansı'nda (WAFI 2024) bir araya gelerek, bilim ve teknoloji inovasyonu yoluyla iklim değişikliği sorununu ele almanın ve tarımsal gıda sistemlerinde düşük karbonlu bir geçişin önemine vurgu yaptı.
"İklim Değişikliği ve Tarımsal Gıda Sistemlerinin Dönüşümü" temalı konferans, tarım sektöründe inovasyona duyulan acil ihtiyacın altını çizdi.