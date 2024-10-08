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Dünya Su Kaynakları 33 Yıllık En Düşük Seviyede

Dünya Su Kaynakları 33 Yıllık En Düşük Seviyede
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BM'nin Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından açıklanan rapora göre, dünya genelinde su kaynakları son 33 yıldaki en kurak seviyeye ulaştı. 3.6 milyar insanın suya yetersiz erişim riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilirken, bu sayının 2050'de 5 milyara çıkması bekleniyor.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler'in (BM) meteoroloji ajansı Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), "Küresel Su Kaynaklarının Durumu" başlıklı raporunda; dünya genelinde su kaynaklarının son 33 yıldaki en kurak seviyeye ulaştığı belirtildi. Raporda, dünya çapında yaklaşık 3.6 milyar insanın yılda en az bir ay suya yetersiz erişim tehdidiyle karşı karşıya olduğu, bu sayının 2050 yılına kadar 5 milyara çıkmasının beklendiği ifade edildi.

nda olduğunu vurgulayan raporunda 2023 yılında nehirlerdeki kuraklık seviyesinin bazı bölgelerde su kıtlığına neden olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), "Küresel Su Kaynaklarının Durumu" başlıklı bir rapor yayınladı. Dünya genelinde su kaynaklarının 2023 yılında son 33 yıldaki en kurak seviyeye ulaştığı vurgulanan raporda, artan su ihtiyacına rağmen gerçekleşen azalmanın ekosistemleri ve tarımı kötü yönde etkilediği kaydedildi.

DMÖ raporuna göre, Amerika kıtasının güney bölgelerinin bir kısmında kuraklık su kıtlığına yol açtı. Rapora göre, Türkiye'nin de İç Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde bazı nehirlerinin de akış debisi normalin altına indi.

Nehirler için en kurak yıl olan 2023'te, buzullarda ise son 50 yılın en büyük buz kaybı kaydedildi. Bu durum, DMÖ raporunda uzun vadeli su tedariği planlaması açısından büyük bir tehdit olarak değerlendirildi.

Raporda, aynı zamanda iklim değişikliğinin hidrolojik döngüyü bozarak düzensiz bir hale getirdiği, bu nedenle aşırı hava olaylarının ve su kıtlığının yaygınlaştığı vurgulandı.

DMÖ, BM Su Örgütü'nden alınan verilere atıfla, dünya çapında yaklaşık 3.6 milyar insanın yılda en az bir ay suya yetersiz erişim tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ve bu sayının 2050 yılına kadar 5 milyara çıkmasının beklendiğini belirtti. Dünya, 2023'te kaydedilen en sıcak yılı yaşamıştı ve bu yılın yazı da şimdiye kadar en sıcak yaz olarak kaydedilmişti. Bu durumun, 2024'te yeni bir rekor olasılığı endişelerine yol açıyor.

DMÖ, su kaynaklarıyla ilgili gerçek tabloyu netleştirmek ve ülkelerin buna yanıt vermelerine yardımcı olmak için veri toplama ve paylaşımında iyileştirmeler yapılması konusunda uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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