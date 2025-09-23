Dünya Su Güvenliği İçin Uluslararası İşbirliği Çağrısı

Dünyanın su güvenliğinin sağlanması amacıyla sudaki kirleticiler ve sağlık risklerinin belirlenmesi, su kalitesi ve arıtımına yönelik teknolojilerin geliştirilmesi için uluslararası işbirliği çağrısına çıkıldı.

AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre, "Gezegen İçin Su Güvenliği Ortaklığı (Water4All)", 2030'a kadar su stresinin azaltılması, su kaynaklarının daha iyi korunması ve küresel değişimlere karşı su kaynaklarının uyumunun temin edilmesine yönelik Ufuk Avrupa Programı kapsamında ortaya çıktı.

Başvuruya açılan "Water4All 2025 Çok Uluslu Ortak Çağrısı" ile 30 ülke (33 fonlama kuruluşu) ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen yaklaşık 28 milyon avroluk bütçeyle AR-GE ve yenilik projeleri fonlanacak.

Sadece "Sudaki kirleticiler ve sağlık riskleri: Bunların görülme sıklığı, davranışları, etkileşimleri ve kırılganlık", "Su kalitesi ve maruziyet izleme için yenilikçi araçlar ve teknolojiler" ile "Su arıtımı ve maruziyetin azaltılması için politika" konularında proje başvuruları kabul edilecek.

Çağrıyla, Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri, Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası AR-GE İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı hükümlerince desteklenecek. Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan başvuru kabul edilmeyecek.

190 bin avroya kadar destek

Proje süresi en fazla 36 ay olacak ve bir proje için TÜBİTAK'tan talep edilen katkı, kurum hissesi ve proje teşvik ikramiyesi hariç proje başına 190 bin avroyu, yürütücü kuruluş başına yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 100 bin avroyu, özel kuruluşlar için 190 bin avroyu aşamayacak.

Uluslararası değerlendirme sonucu desteklenmesine karar verilen projelerde yer alan Türkiye'den ortakların proje giderleri TÜBİTAK tarafından Türk lirası üzerinden geçerli olacak proje sözleşmesi kapsamında karşılanacak.

TÜBİTAK'tan proje teşvik ikramiyesi ve yurt içi saha çalışmaları dışındaki faaliyetler için yapılacak yurt içi ve yurt dışı seyahatlere sağlanan destek miktarı hariç, talep edilen katkının yüzde 50 oranında ve en yüksek 650 bin lira olacak şekilde kurum hissesi üst tutarları proje bütçesine eklenecek.

Çağrı kapsamında yurt içi/yurt dışı kongre ve konferans gibi bilimsel toplantılara katılım için yapılacak seyahatlere en fazla 116 bin lira ve proje ortakları arasında çalışma ziyareti, network gibi faaliyetlere ilişkin yapılacak seyahatlere de en fazla 195 bin lira olmak üzere yürütücü kuruluş başına toplam en fazla 311 bin liraya kadar ödenek istenebilecek.

Destek kalemleri arasında personel giderlerinden danışmanlık hizmetlerine, makine ve teçhizat alımından mali müşavirlik hizmetine kadar pek çok konu yer alıyor.

Bu kapsamda yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu kurum ve kuruluşları, kabul edilen bütçeleri üzerinden yüzde 100 desteklenecek. Büyük ölçekli özel kuruluşlara kabul edilen bütçeleri üzerinden yüzde 60 ve KOBİ'lere kabul edilen bütçeleri üzerinden yüzde 75 destek sağlanacak.

Proje ekibi

Proje ekibinde, proje yürütücüsü, araştırmacı, danışman, yardımcı personel ve bursiyer (özel kuruluşlar hariç) görev alabilecek. Proje ekibinde yer alacak kişilerin TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi'ne (ARBİS) kayıtlı olmaları gerekiyor.

Proje yürütücülerinin üniversite personeli olmaları durumunda doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip olmaları isteniyor. Kamu kurumları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az 4 yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterli olacak.

Bursiyerlere de destek verilecek

Lisans bursiyerlerinin herhangi bir kurum, kuruluşta çalışmaması gerekiyor. Öğrencinin sınıfta kalması durumunda bursu kesilecek. Bir projede aynı anda en fazla 4 lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilecek.

Burs miktarları lisanstan doktora sonrası araştırmacıya kadar ücret karşılığı çalışıp çalışmama durumuna göre aylık 5 bin 250 lira ile 36 bin 500 lira arasında değişecek.

Çağrı kapsamında birinci aşama uluslararası başvuru için son tarih 13 Kasım, başvurunun onaylanması için son tarih 18 Kasım, e-imza için son tarih 21 Kasım olarak belirlendi.

İkinci aşamada, ortak çağrı sekretaryası tarafından Eylül 2026'da desteklenmesine karar verilen projelerin belirlenmesi ve ilan edilmesi bekleniyor. Burada olumlu sonuçlanan projeler TÜBİTAK tarafından duyurulacak.